Angelo Vassallo, per l’omicidio del sindaco di Pollica 4 arresti: anche il colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo L’omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo, svolta nelle indagini sul delitto avvenuto nel 2010: arrestati Cagnazzo, Cioffi, Cipriano e Ridosso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Angelo Vassallo, ucciso nel 2010

Ci sono voluti 14 anni per avere una vera svolta nell'omicidio di Angelo Vassallo, sindaco di Pollica, in Cilento (Salerno), ucciso a colpi di pistola, proprio nella sua cittadina, il 5 settembre del 2010. Gli arresti sono stati operati nella mattinata di oggi, giovedì 7 novembre, dai carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale (ROS) di Roma, coordinati dalla Procura di Salerno: gli arrestati sono Giuseppe Cipriano, Romolo Ridosso, Fabio Cagnazzo e Lazzaro Cioffi. L'accusa mossa dalla Procura di Salerno guidata da Giuseppe Borrelli è di omicidio volontario in concorso. Stamattina, i carabinieri del Ros di Roma hanno eseguito i 4 arresti.

Arrestato il colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo

Nel caso degli ultimi due, si tratta di un carabiniere e di un ex carabiniere: Fabio Cagnazzo è un colonnello dell'Arma dei Carabinieri, Lazzaro Cioffi è un ex carabiniere, già condannato per reati in materia di stupefacenti. Giuseppe Cipriano, alias "Peppe Odeon", invece, è titolare di una sala cinematografica a Scafati. Romolo Ridosso è ritenuto legato al clan omonimo, attivo nella zona di Scafati, sempre nel Salernitano e oggi sta collaborando con la giustizia. È attraverso le rivelazioni di Ridosso che si sarebbe arrivati a scoprire particolari che poi hanno portato agli arresti di oggi.

Le reazioni agli arresti per l'omicidio di Vassallo

L'attuale sindaco di Pollica, Stefano Pisani, appreso degli arresti, ha commentato:

Rimaniamo in attesa di conoscere una verità giudiziaria, siamo molto felici del lavoro di approfondimento che la Procura di Salerno ha voluto fare in questi lunghi anni e soprattutto nell'ultimo periodo. Finalmente avremo modo di approfondire un pezzo degli interrogativi che ci siamo posti nel tempo e che non avevano avuto ancora risposta.

Sandro Ruotolo, europarlamentare del Partito Democratico e giornalista: «Finalmente c’è un giudice a Salerno. Dopo anni di attesa, la svolta nell’inchiesta sull’omicidio del sindaco di Pollica. Seguiamo con attenzione il prosieguo dell’inchiesta affinché si faccia piena luce. Un pensiero va al fratello del sindaco di Pollica, Dario Vassallo, che non si è mai arreso nella ricerca della verità. Colpisce che ci siano voluti ben 14 anni di indagini».

E proprio Dario Vassallo, fratello del sindaco ucciso, commenta così sui social, ricordando il tempo che è passato dall'omicidio a bruciapelo agli arresti: «14 anni, 2 mesi, 2 giorni».

Scrive Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle: «Da anni noi del M5S siamo impegnati a chiedere verità e giustizia per l'assassinio di Vassallo. Il tempo trascorso, 14 anni, non ci ha fiaccati. Siamo stati a fianco dei suoi fratelli e dei giornalisti – Vincenzo Iurillo del Fatto quotidiano e Giulio Golia delle Iene – che hanno continuato a tenere accesi i riflettori perché le indagini non si fermassero. Abbiamo dato un contributo diretto nella Commissione parlamentare Antimafia. I quattro arresti appena disposti segnano una svolta. E ispirano un rinnovato senso di fiducia in chi, come noi, è sempre rimasto convinto che questo delitto sia nato dall'amore sconfinato di Vassallo per la sua terra e per i valori calpestati da clan criminali, con la connivenza di ufficiali dello Stato».

Chi era Angelo Vassallo, il "sindaco pescatore" di Pollica

Già sindaco di Pollica, cittadina del Cilento famosa per la frazione costiera di Acciaroli, per tre mandati, nel 2010 Angelo Vassallo era stato eletto per la quarta volta. Esponente del Pd, in passato era stato anche consigliere provinciale a Salerno. Oltre alla carica di sindaco, ricopriva anche quella di presidente della Comunità del Parco, organo dell'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, composto da 80 comuni del Cilento e del Vallo di Diano e da otto Comunità montane. Era stato presidente della Comunità Montana Alento Monte Stella e presidente delle ‘Città Slow' nel mondo. Ambientalista convinto, il "sindaco- pescatore" viene ricordato anche per le sue ordinanze singolari. Nel gennaio 2010 ne firmò una che prevedeva una multa fino a mille euro per chi veniva sorpreso a gettare a terra cenere e mozziconi di sigarette.

Vassallo venne ucciso mentre tornava a casa, proprio ad Acciaroli, la sera del 5 settembre del 2010: il sindaco venne freddato con nove colpi di pistola all'interno della sua automobile. Le indagini, che durano, come detto, da 14 anni, hanno sempre ipotizzato che il primo cittadino di Pollica – le cui frazioni, Acciaroli, Cannicchio, Celso, Galdo, Pioppi – sono gettonatissimi località turistiche del Cilento – fosse stato ucciso perché considerato un ostacolo agli affari illegali nel piccolo centro turistico, con particolare riferimento al traffico di droga.