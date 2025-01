video suggerito

I panni stesi tra i palazzi e il Lungomare: un set Lego dedicato a Napoli Un utente ha lanciato sulla piattaforma Lego Ideas l'ispirazione per un set dedicato a Napoli: spiccano i panni stesi tra i palazzi e il lungomare.

A cura di Valerio Papadia

Naples Corne, il set Lego dedicato a Napoli pubblicato su Lego Ideas

Sono sicuramente tra gli elementi distintivi di Napoli, iconici, fotografati, instagrammabili, per utilizzare un linguaggio social. Sono i panni stesi tra i palazzi, che è possibile ammirare soprattutto nel centro storico della città, tra i protagonisti di un set Lego dedicato a Napoli. La creazione è opera dell'utente Andrea Brickoso, che ha sottoposto la sua opera all'azienda danese dei mattoncini sulla piattaforma Lego Ideas, grazie alla quale tutti, con un po' di fantasia, potrebbero potenzialmente diventare dei creatori di set Lego.

Naples Corner (angolo di Napoli), questo il titolo della creazione, raffigura, come si intuisce dal nome, un tipico scorcio di Napoli fatto con i mattoncini Lego. Spiccano, infatti, i panni stesi tra i palazzi, già citati, ma anche il Lungomare, immortalato con la sua vibrante umanità, tra avventori seduti ai tavolini esterni di un bar e persone intente a pescare.

Il set dedicato a Napoli sarà messo in vendita? Come funziona Lego Ideas

La sola presenza di Naples Corner sulla piattaforma Lego Ideas non implica, però, che il set verrà messo in vendita negli store dell'azienda danese. Quando un potenziale creator pubblica la sua opera su Lego Ideas, infatti, ha bisogno di 10mila supporter: soltanto al raggiungimento di questo traguardo, la creazione verrà sottoposta al Team Lego, che deciderà poi se vale la pena oppure no produrla in serie e commercializzarla.