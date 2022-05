Trasporto pubblico a Napoli

I nuovi treni della metro Linea 1 di Napoli pieni di sacchi neri: sono i test di carico I nuovi convogli stanno viaggiando di notte per i collaudi. I vagoni sono pieni di misteriosi sacchi neri. Ecco cosa contengono e a che servono.

A cura di Pierluigi Frattasi

I nuovi treni della metropolitana Linea 1 di Napoli stanno viaggiando per i collaudi con a bordo dei misteriosi sacchi neri, sigillati con il nastro adesivo. Qualche passeggero ha avuto già modo di vederli, come è capitato, per esempio, a qualcuno che si è trovato di passaggio nella stazione Colli Aminei o a Piscinola, dove ogni tanto è possibile vedere alcuni treni nuovi fermi. I vagoni sono stati letteralmente riempiti da queste enormi balle. Ma cosa c'è dentro i sacchi? E a che servono?

Ogni sacco nero simula il peso di 6 persone

Si tratta delle zavorre che vengono utilizzate dai tecnici per le prove di collaudo. Nello specifico, per le prove di frenatura del treno a pieno carico. In pratica, i sacchi simulano delle persone. Passeggeri che un domani si troveranno ad utilizzare la metropolitana quotidianamente. I sacchi sono pieni di sabbia. Ogni sacco simula il peso di 6 persone al metro quadrato. I treni dovranno viaggiare su e giù per i binari, avanti e indietro su tutta la linea, effettuando frenate di emergenza anche in pendenza, per testare la sicurezza dei nuovi convogli. Lo stesso sistema viene utilizzato anche sulle funicolari. In quel caso, però, le zavorre sono costituite da bidoncini blu che sulla Funicolare Centrale sono depositati nella stazione Corso Vittorio Emanuele.

Collaudi di notte, per questo la metro chiude prima

Prima di essere autorizzati all'esercizio pubblico i nuovi treni dovranno macinare circa 5mila chilometri ciascuno, senza dare alcun segno di malfunzionamento. Solo allora, una volta completate tutte le prove previste, arriverà l'autorizzazione alla circolazione. Al momento non si sa ancora con certezza quando entreranno in funzione i nuovi treni. Il Comune di Napoli ne ha acquistati 20, realizzati dalla società spagnola Caf. I primi treni sono già stati consegnati, trasportati dalla Spagna via mare con le navi. I treni stanno effettuando in questi giorni le prove di esercizio e i collaudi avvengono soprattutto di notte, per questo motivo spesso la metro chiude prima la sera.