Trasporto pubblico a Napoli

Metro Linea 1 chiude 2 ore prima il 3 e 4 maggio: si provano i treni nuovi La metro Linea 1 chiuderà tra le 20 e le 21 il 3 e il 4 maggio, invece del solito orario delle 23 per le verifiche sui binari.

A cura di Pierluigi Frattasi

La metropolitana Linea 1 chiuderà con due ore di anticipo, domani, martedì 3 maggio, e dopodomani, mercoledì 4 maggio 2022, per consentire le prove dei nuovi treni comprati dal Comune di Napoli. Ad annunciarlo è l'Anm, l'azienda napoletana della mobilità di proprietà del Comune di Napoli. Si tratta di lavori indispensabili per la messa in esercizio dei nuovi 10 convogli costruiti in Spagna dalla società Caf. Gli utenti dovranno pazientare ancora un po' per vedere migliorare la circolazione, in particolar modo i lavoratori pendolari che prendono la metro per tornare a casa la sera.

Metro Linea 1, le ultime corse del 3 e 4 maggio 2022

Per consentire le attività di verifica in linea, quindi, martedì 3 e mercoledì 4 Maggio, la Linea 1 metropolitana anticipa la chiusura con ultime corse passeggeri:

3 Maggio



da Piscinola ore 20.28 ;

; da Garibaldi ore 20.54.

4 Maggio



da Piscinola ore 21.24 ;

; da Garibaldi ore 21.50.

Oggi, intanto, ha riaperto dopo due anni la seconda uscita della Stazione Rione Alto, che era stata chiusa per mancanza di personale durante la pandemia. Si tratta dell'uscita della metro che dà su via D'Antona, nei pressi dell'Istituto tumori Pascale. L'operazione rientra nel programma dell'Anm e del Comune di Napoli per la riapertura delle seconde uscite chiuse durante la pandemia, già iniziato con la riapertura del tunnel di collegamento tra le metro Linea 1 e Linea 2 di piazza Cavour. Dopo il Rione Alto sarà riaperta la seconda uscita della stazione Toledo, che si trova ai Quartieri Spagnoli. Mentre la seconda uscita della Stazione Salvator Rosa resterà chiusa ancora a causa di problemi tecnici, come spiegato dal Comune.