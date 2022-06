I legami tra ‘ndrangheta e camorra per inondare l’Europa di cocaina In Europa i principali clienti dei narcos colombiani restano camorra e ‘ndrangheta, che importano in collaborazione enormi quantità di cocaina.

A cura di Nico Falco

L'Europa resta il mercato fondamentale per gli stupefacenti provenienti dal Sud America, grazie alla camorra e alla ‘ndrangheta, che rappresentano i due principali "clienti" dei signori della droga. Lo rileva il report nazionale antidroga della Polizia di Stato, presentato oggi, 23 giugno: sebbene i carichi abbiano raggiunto negli ultimi due anni anche in Oceania e in Asia, le due organizzazioni criminali italiane, che spesso lavorano in accordo tra loro, sono ancora il principale punto di riferimento, in grado di pagare, gestire e vendere montagne di cocaina.

I legami tra ‘ndrangheta e camorra per la cocaina

Nel traffico di droga dal Sudamerica, attraverso appoggi e contatti nei vari Stati, l'Africa rappresenta una fase di passaggio, un punto intermedio verso l'Europa. Le spedizioni provenienti via mare, in container, o via aerea, con corrieri ovulatori, sono destinate a nazioni europee come Italia, Olanda, Belgio, Spagna, Francia e Portogallo. La camorra e la ‘ndrangheta, rileva ancora il report, risultano spesso essere gli acquirenti finali della merce. A questo proposito viene citata una operazione del 2018, quando nel porto di Santos, in Brasile, vennero arrestati cittadini italiani e ivoriani e vennero sequestrate 1,2 tonnellate di cocaina.

La stretta collaborazione tra i clan campani e le cosche calabresi, si legge ancora nella relazione, è emersa anche nell'operazione Re-Divivi dei carabinieri di Torre Annunziata (aprile 2021), che portò all'emissione di 26 misure cautelari in carcere e al sequestro di beni per 50 milioni di euro. Con quella attività gli inquirenti hanno ricostruito l'esistenza di due organizzazioni criminali a Poggiomarino (Napoli), una delle quali legata a gruppi del Salernitano e l'altra, invece, alle ‘ndrine della ‘ndrangheta.