I ladri impiegano 20 secondi a rubare la moto: il video del furto con il flex a Napoli In un video, registrato da una telecamere in strada a Porta Capuana e pubblicato sui social dal deputato Borrelli, si vede il furto di una moto: i ladri arrivano con il flex e impiegano 20 secondi a portare via il mezzo.

A cura di Valerio Papadia

Bastano 20 secondi per rubare una moto parcheggiata in strada. Questo il preoccupante dato che emerge da un video, registrato da una telecamere di sorveglianza e diffuso sui social dal deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli. Il video che, secondo il parlamentare, sarebbe stato girato nella zona di Porta Capuana, a due passi dalla Stazione Centrale di Napoli, mostra tutte le fasi del furto: i due ladri arrivano sul posto in scooter, "armati" di flex per tagliare la catena di sicurezza installata sulla ruota anteriore del mezzo a due ruote.

Qualche secondo più tardi, entra in scena anche un secondo scooter, con a bordo un altro complice. Il ladro ha però già completato il lavoro ed è in sella alla moto, pronto alla fuga. E infatti, i tre mezzi si allontanano, uscendo fuori dall'inquadratura. Come testimonia l'orario della telecamera di sorveglianza che ha immortalato il furto, i ladri ci hanno messo circa 20 secondi dall'arrivo sul posto alla fuga; una manciata di secondi e la motocicletta è sparita.