I genitori non gli vogliono comprare l'auto nuova, lui li caccia di casa e la devasta: 25enne arrestato È accaduto a Mondragone, dove i carabinieri hanno arrestato un giovane di 25 anni, che deve rispondere di maltrattamenti in famiglia, estorsione e minacce.

A cura di Valerio Papadia

Da mesi vessava i genitori con costanti richieste di denaro e minacce, fino al culmine, arrivato nel pomeriggio di ieri, giovedì 3 ottobre, quando la madre e il padre si sono rifiutati di assecondare la sua ultima richiesta, quella di un'automobile nuova: questo è bastato a scatenare le ire di un giovane di 25 anni, che è stato arrestato dai carabinieri.

È accaduto a Mondragone, nella provincia di Caserta. Davanti al rifiuto dei genitori di comprargli una nuova vettura, in sostituzione di quella precedente, ormai in condizioni non ottimali, il 25enne ha dato in escandescenze e ha sbattuto la mamma e il papà fuori di casa. Poi, dopo essersi barricato all'interno, il giovane ha cominciato a distruggere gli arredamenti e le porte dell'abitazione.

Preoccupati per la loro incolumità, i due coniugi hanno allertato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Mondragone; udite le sirene della gazzella, il 25enne è uscito velocemente di casa e ha tentato di darsi alla fuga tra le strade del centro della città. I militari dell'Arma hanno però rintracciato il giovane mentre vagava in via Adelchi Fantini: il 25enne è stato così arrestato per maltrattamenti in famiglia, estorsione e minacce; per il giovane si sono aperte le porte del carcere di Santa Maria Capua Vetere.