I funerali di Giuliano Margherita, bimbo disabile abbandonato dalla mamma e adottato da Marcianise

Si svolgeranno domani, sabato 26 marzo, alle ore 15.30, i funerali di Giuliano Margherita, il bimbo disabile di 14 anni, abbandonato sin dalla nascita dai genitori a Marcianise, nella provincia di Caserta, venuto a mancare oggi all'ospedale Santobono di Napoli, dove era stato ricoverato qualche settimana fa per complicazioni delle sue condizioni di salute. Domani, a partire dalle ore 10.30, nel cortile del Palazzo Comunale di Marcianise, verrà allestita la camera ardente; alle ore 15.30, poi, le esequie saranno celebrate nel Duomo di Marcianise.

È stato il sindaco della cittadina del Casertano, Antonello Velardi, che aveva adottato il piccolo Giuliano, a dare comunicazione della sua morte e, successivamente, della data e dell'ora dei funerali. Sul manifesto funebre del 14enne, infatti, si leggono proprio le parole del sindaco:

Un sentito, vivo ringraziamento a tutti coloro che hanno dimostrato nelle preghiere, e nelle opere, il loro amore per Giuliano, bambino al quale ognuno ha cercato di regalare il sorriso che gli era stato negato. Un particolare ringraziamento all'intera comunità di Marcianise, che ha dimostrato una straordinaria vicinanza; all'Hospice Nicola Falde che ha sempre offerto un'amorevole assistenza; all'ospedale Santobono per la dedizione e l'alta professionalità con cui ha garantito le cure; agli assessori del Comune di Marcianise per il loro paterno affetto; agli operatori del Comune di Marcianise e dell'Asl che hanno puntualmente seguito il difficile iter di un paziente speciale; a tutti i volontari che si sono alternati al capezzale di Giuliano con amorevole generosità; a don Giuseppe Di Bernardo per l'assistenza spirituale