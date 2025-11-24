I funerali di Enrico Gonnella e Gabriele Viviani domani a Campagna: proclamato lutto cittadino

Proclamato il lutto cittadino a Campagna, in provincia di Salerno, per il giorno dei funerali di Gabriele Viviani ed Enrico Gonnella, i due giovani di 22 e 30 anni, morti in un tragico incidente stradale ieri mattina, 23 novembre, sull'autostrada A2 del Mediterraneo. Le esequie si terranno domani, martedì 25 novembre, alle ore 11,00, presso la Chiesa di San Michele Arcangelo. La Procura della Repubblica di Salerno, infatti, che indaga sull'incidente stradale ha dissequestrato le salme, che sono state restituite alle famiglie.

Il Sindaco e l’intera Amministrazione comunale di Campagna in una nota si sono detti "profondamente colpiti dal tragico incidente sull’Autostrada A2 del Mediterraneo (tratto Eboli – Campagna) del 23 novembre 2025, nel quale hanno perso la vita due nostri giovani concittadini, Gabriele Viviani ed Enrico Gonnella, proclamano il lutto cittadino nella giornata della celebrazione delle esequie delle vittime, che si svolgeranno domani 25 novembre 2025 alle ore 11:00. In questo momento di grande dolore, la comunità di Campagna stringe in un abbraccio di solidarietà e vicinanza le famiglie di Gabriele ed Enrico".

Con l’ordinanza sindacale 44 del firmata oggi, 24 novembre, viene fissato quanto segue per la giornata del 25 novembre: