I funerali di Antonio Casagrande il 29 luglio, il figlio Maurizio: “Spero ci sia tutta Napoli” Si terranno venerdì 29 luglio alle 11 nella Parrocchia di San Giovanni Battista dei Fiorentini di Napoli i funerali di Antonio Casagrande. Il figlio Maurizio: “Spero ci sia tutta Napoli”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Si terranno venerdì 29 luglio alle ore 11 i funerali di Antonio Casagrande, l'attore scomparso quest'oggi a 91 anni. Lo ha comunicato il figlio Maurizio, anche lui storico attore napoletano. Le esequie si terranno presso la Parrocchia di San Giovanni Battista dei Fiorentini, vicino piazza degli Artisti, sulla collina del Vomero di Napoli. "Per tutti quelli che lo hanno amato e vorranno esserci", ha aggiunto Maurizio Casagrande, con un augurio: "Spero ci sia tutta Napoli". La chiesa aprirà dalle 10.30, ha fatto sapere ancora Maurizio Casagrande.

De Luca: "Addio ad un attore di grande cultura e umanità"

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha espresso nel pomeriggio il "cordoglio per la scomparsa di Antonio Casagrande, artista tra i più grandi ed apprezzati interpreti del teatro partenopeo ed in particolare di quello eduardiano. Un attore di grande cultura ed umanità sempre protagonista delle scene e dei grandi classici. Un abbraccio affettuoso al figlio Maurizio ed a tutti i familiari ed amici". Come lui, tantissimi altri personaggi del mondo della politica napoletana, attori e artisti.

Il cordoglio di Vincenzo Salemme

Tra i tantissimi che hanno espresso il proprio cordoglio per la morte di Antonio Casagrande non poteva mancare Vincenzo Salemme, amico da sempre di Maurizio e dello stesso Antonio, con il quale aveva collaborato in più occasioni.

