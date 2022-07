È morto l’attore Antonio Casagrande, papà di Maurizio: aveva 91 anni L’attore partenopeo Antonio Casagrande, che ha fatto parte della compagnia di Eduardo De Filippo, è morto all’età di 91 anni: a darne l’annuncio il figlio, Maurizio.

A cura di Valerio Papadia

Mondo dello spettacolo in lutto per la morte di Antonio Casagrande: l'attore partenopeo si è spento oggi, mercoledì 27 luglio, all'età di 91 anni. È stato il figlio, il noto attore Maurizio Casagrande, a dare l'annuncio della morte: "E con oggi se ne va un pezzo della mia anima. Spero tanto che tu dall’alto possa sentire tutto l’amore e l’ammirazione di quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerti. Darò qui notizie per i funerali che si terranno a Napoli" ha scritto sui social network. Tanti i messaggi di cordoglio che sono apparsi quando la notizia della morte di Antonio Casagrande si è diffusa. Tra questi, spicca per sensibilità quello dell'attrice napoletana Isa Danieli, che ha scritto: "Ciao Antonio, uomo gentile e buono. Collega straordinario e prezioso. Che ti sia senza più affanni il viaggio".

La carriera di Antonio Casagrande: gli esordi con Eduardo e i film con Salemme

Figlio di un attore di prosa e di una corista del Teatro San Carlo, Antonio Casagrande è nato a Napoli il 12 marzo del 1931. Comincia a recitare già a 6 anni, quando appare, interpretando un bimbo, nella Madama Butterfly. Dopo il diploma al Conservatorio, negli anni Sessanta si cimenta nel canto lirico e, in quegli stessi anni, fa il suo debutto come attore nella compagnia di Eduardo De Filippo, per la quale ha recitato in Napoli Milionaria, Filumena Marturano, Il Sindaco del Rione Sanità e altri grandi opere di De Filippo.

Negli anni Settanta e Ottanta è attivo in tv e al cinema, prendendo parte, con un cameo, anche al film Così parlò Bellavista di Luciano De Crescenzo. Negli anni Novanta, poi, la sua partecipazione al film Amore a prima vista, al fianco di suo figlio Maurizio e di Vincenzo Salemme, in cui interpreta il padre del protagonista, Salemme appunto, che è anche regista della pellicola.