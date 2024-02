I figli rivelano al papà: “Mamma ti tradisce”. Lei picchia i bimbi e li minaccia con le forbici: arrestata In manette una 28enne, che ha minacciato il marito e i figli con delle forbici, dopo che i piccoli hanno rivelato al padre la relazione extraconiugale della donna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Lasciava spesso i figli da soli per incontrare un altro uomo, con il quale aveva una relazione extraconiugale. Almeno fino al pomeriggio di ieri, lunedì 12 febbraio, quando i bimbi hanno deciso di rivelare al papà la relazione fedifraga della madre, mandandola su tutte le furie: la donna ha picchiato i bambini, poi ha minacciato loro e il marito con delle forbici. Per questo, a Sant'Antimo, nella provincia di Napoli, una donna di 28 anni è stata arrestata.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Giugliano, dopo una segnalazione per una lite domestica. I militari dell'Arma si sono imbattuti in un uomo e i suoi due figli di 9 e 6 anni, che si erano rifugiati nell'appartamento di un vicino dopo che la 28enne aveva picchiato i bimbi e aveva poi rincorso tutti e tre con delle forbici in mano per tutto il cortile condominiale. L'uomo ha raccontato che, a scatenare la furia della donna, era stata la rivelazione dei bimbi, che avevano raccontato al padre come, poco prima, la donna li avesse lasciati soli per andare a incontrare un altro uomo.

La donna picchiava i figli per non fargli rivelare la sua relazione

Le indagini dei carabinieri hanno permesso di accertare che, già in passato, la 28enne avesse picchiato i due bambini per impedirgli di rivelare al padre la sua relazione extraconiugale. I militari sono entrati nell'appartamento e hanno arrestato la donna: per lei si sono aperte le porte del carcere femminile di Pozzuoli. Le forbici sono state sequestrate e sono stati informati i servizi sociali, mentre i bambini sono stati affidati al padre.