I clienti entrano nel minimarket, ma nessuno esce con la spesa: nel locale si spacciava droga È accaduto a Palma Campania, nella provincia di Napoli, dove i carabinieri hanno arrestato il gestore di un minimarket, un 47enne originario del Bangladesh e già noto alle forze dell’ordine: hashish e yaba le sostanze stupefacenti vendute all’interno del negozio. Per il 47enne sono scattati gli arresti domiciliari.

A cura di Valerio Papadia

Un minimarket come tanti, nel quale i clienti entravano, ma dal quale però nessuno usciva portando con sé carrelli e buste della spesa: la circostanza ha insospettito i carabinieri, che hanno così scoperto un'attività di spaccio di droga all'interno del negozio, che ha portato in manette il titolare, un 47enne originario del Bangladesh e già noto alle forze dell'ordine. La scoperta è stata effettuata a Palma Campania, nella provincia di Napoli, dai carabinieri della locale stazione. I militari dell'Arma, nel transitare all'esterno del minimarket, che sorge in via Nuova Nola, hanno notato l'insolito viavai e hanno deciso di dare un'occhiata: nel corso della perquisizione, hanno così scoperto e sequestrato 100 grammi di hashish e 46 pasticche di yaba, metanfetamina molto pericolosa, conosciuta anche come "droga della pazzia".

La sostanza stupefacente era nascosta in uno scaffale del market: contestualmente, i carabinieri hanno sequestrato anche un bilancino di precisione e vario materiale utile al confezionamento della droga. Per il 47enne, gestore del minimarket e dell'attività illecita, è scattato l'arresto per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio: l'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari, dove resta a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.