I carabinieri rovinano le consegne di cibo del sabato sera: rider non a norma, scattano le multe

Controlli serrati in strada tra Castellammare di Stabia e Gragnano, nella provincia di Napoli: 10 i rider sanzionati, i loro scooter non erano a norma.

Devono aver rovinato i piani di più di una persona, nel weekend, i carabinieri che, tra Castellammare di Stabia e Gragnano, nella provincia di Napoli, hanno sanzionato 10 rider impegnati nelle consegne di cibo a domicilio. Nella serata di ieri, sabato 20 dicembre, i carabinieri della compagnia di Castellammare hanno eseguito numerosi controlli nei luoghi della movida delle due cittadine, con particolare attenzione alla verifica del rispetto del Codice della Strada: nel mirino soprattutto il delivery del sabato sera.

Portapizze saldati agli scooter: sanzioni ai rider

E così, nel corso dei controlli in strada, i militari dell'Arma hanno sanzionato 10 rider che, fermati in sella ai loro scooter, sono stati sanzionati. I carabinieri hanno riscontrato irregolarità sui mezzi utilizzati per le consegne a domicilio: bauletti coibentati e contenitori per le pizze saldati all'estremità del sellino; interventi abusivi, che mettono in pericolo l'incolumità di chi guida gli scooter modificati e che hanno fatto scattare le sanzioni.

Complessivamente, i carabinieri hanno sanzionato 58 persone durante i controlli in strada tra Castellammare di Stabia e Gragnano. Inoltre, i militari dell'Arma hanno identificato 493 persone e controllato 169 veicoli; due le persone denunciate per guida in stato d'ebbrezza. Infine, non sono mancati i controlli antidroga: 14 ragazzi sono stati segnalati alla Prefettura di Napoli perché trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti.