I carabinieri ritrovano la sua auto rubata, ma quando lo chiamano si accorgono che sta male: uomo salvato a Caserta

Al telefono, i carabinieri hanno notato che l’uomo, del quale avevano rinvenuto la sua auto rubata da poco, stava male e si sono precipitati nella sua abitazione, salvandogli la vita. Il ladro dell’auto è stato arrestato.

Immagine di repertorio

Una storia che ha dell'incredibile quella che arriva da Caserta e che si è verificata nella notte tra il 24 e il 25 settembre: i carabinieri hanno ritrovato l'auto appena rubata a un uomo e quando gli hanno telefonato per comunicargli la lieta notizia, si sono accorti che stava male e si sono precipitati nella sua abitazione, permettendo che venisse trasportato immediatamente in ospedale e, di fatto, salvandogli la vita.

Arrestato il ladro di auto

Intorno alle 4.35 del 25 settembre, i carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Caserta, mentre percorrevano via Giulia, hanno notato un uomo a bordo di una Fiat Uno a fari spenti intento ad armeggiare sotto la plancia. Alla vista dei militari dell'Arma, l'uomo ha tentato di aprire lo sportello, ma è stato subito bloccato: si tratta di un uomo di 52 anni, già noto alle forze dell'ordine, che è stato arrestato in flagranza per furto aggravato; nell'auto, i carabinieri hanno rinvenuto anche arnesi atti allo scasso e due chiavi di diversa sagomatura.

Il proprietario dell'auto salvato dai carabinieri

Dai successivi accertamenti esperiti, è risultato che il proprietario della Fiat Uno appena rubata era un pensionato di 77 anni del posto. I carabinieri lo hanno così contattato ma, oltre alla contentezza per il ritrovamento della vettura, hanno notato che l'uomo respirava a fatica: i militari non ci hanno pensato due volte e, insieme ai sanitari del 118, si sono precipitati a casa dell'anziano, che è stato soccorso e trasportato d'urgenza in ospedale, dove è risultato affetto da un edema polmonare che avrebbe potuto essere molto pericoloso.