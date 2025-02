video suggerito

I biglietti delle navi per Capri vanno ai crocieristi e non a chi ci vive: è polemica Un episodio avvenuto martedì scorso riaccende le polemiche sulla gestione dei flussi di trasporto via mare tra capoluogo e isole del Golfo. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Redazione Napoli

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

I biglietti delle navi per Capri vanno ai croceristi che vengono a visitare l'isola Azzurra penalizzando invece chi sulla perla del Golfo di Napoli ci abita? La polemica non è di oggi ma stavolta coinvolge decine di passeggeri, tra cui il sindaco di Capri Paolo Falco, che sono rimasti a terra martedì 18 febbraio, a causa della gestione dei biglietti sulla tratta Napoli-Capri. L’episodio, verificatosi in occasione delle corse delle 9:30 da Napoli e delle 16:30 da Capri, ha scatenato la reazione del Comune isolano.

Il vicesindaco caprese, Roberto Bozzaotre, con delega ai Trasporti marittimi, ha inviato una lettera alla Direzione Generale Mobilità della Regione Campania, che responsabile della regolamentazione delle corse marittime. Nella nota, l'amministrazione isolana denuncia il mancato rilascio dei biglietti d'imbarco per i residenti, un disservizio che avrebbe costretto molti viaggiatori, tra cui professionisti con impegni lavorativi e persone con appuntamenti medici o prenotazioni già effettuate, ad attendere oltre un'ora la corsa successiva.

La critica è soprattuto nellla gestione delle compagnie di navigazione, che concordano gli orari direttamente con gli uffici regionali, escludendo le amministrazioni locali dalle decisioni. Bozzaotre chiede che i Comuni di Capri e Anacapri o i loro rappresentanti possano partecipare ai tavoli di lavoro per la programmazione delle corse e sollecita il rispetto dell’accordo siglato nel maggio 2019 tra Regione Campania, amministrazioni locali e compagnie di navigazione. L’intesa prevede l’obbligo per le società di riservare almeno 40 posti ai residenti fino a 15 minuti prima della partenza, una regola che, secondo il Comune, non sarebbe stata applicata correttamente.