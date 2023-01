“Ho un pacco per vostro nipote” e chiede 2.500 euro: anziano non si fida e chiama i carabinieri Hanno tentato di truffare un anziano con un “pacco” da ritirare a nome del nipote e chiedendogli 2.500 euro. Ma l’uomo non si è fidato chiamando i carabinieri.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Hanno tentato la classica truffa del "pacco" arrivato a nome di un nipote per raggirare un anziano e rubargli così 2.500 euro: ma l'uomo non si è fidato, chiamando i carabinieri e facendo arrestare i due truffatori, ora in carcere a Bellizzi Irpino con l'accusa di tentata truffa aggravata in concorso. Sospiro di sollievo per l'uomo, che dunque ha evitato di essere truffato ed è riuscito anche a fermare i due da nuovi tentativi di raggiro con altre persone.

La vicenda è accaduta ad Avellino, dove un uomo ha ricevuto la telefonata di una persona che, fingendosi il nipote, lo avvisava dell'arrivo di un corriere di lì a poco. Ma l'anziano non gli ha creduto e, avendo dubbi che quello al telefono fosse il nipote, ha chiamato un carabiniere di sua conoscenza e questi ha avvisato la centrale operativa. In pochi minuti, è scattata la trappola per i due truffatori, già sul posto per estorcere denaro all'uomo. Dopo pochi minuti, il finto corriere è arrivato, e l'uomo si è avvicinato al cancello di casa per ritirare il pacco. Quando il corriere ha richiesto il pagamento di 2.500 euro per il ritiro, i carabinieri sono saltati fuori.

Il finto corriere è stato il primo ad essere fermato. Il complice, lì vicino, ha provato a scappare ma è stato agguantato subito dopo dagli stessi carabinieri. A finire in manette sono stati due napoletani di 18 e 24 anni, già noti alle forze dell'ordine per reati simili. I due sono stati portati in Caserma e, dopo le formalità di rito, portati in carcere a Bellizzi Irpino, con l'accusa di tentata truffa aggravata in concorso. Carabinieri che stanno ora cercando di capire se i due possano essere responsabili di altre azioni simili nell'ultimo periodo in Irpinia. Sequestrato, infine, il "pacco": conteneva semplici fogli di carta.