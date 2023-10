“Ho la pistola” e rapina uno studente, preso dai carabinieri in piazza Garibaldi Un 28enne di Casoria è stato arrestato ieri dai carabinieri: aveva appena rapinato uno studente di 18 anni, è stato individuato poco dopo.

A cura di Nico Falco

Aveva bloccato uno studente e, facendogli intendere di avere una pistola nascosta sotto al giubbino, si era fatto consegnare 50 euro. Ma il ragazzo ha chiesto aiuto a una pattuglia dei carabinieri, che in pochi minuti hanno intercettato e bloccato il rapinatore: trovato ancora in possesso dei soldi, è stato rinchiuso nel carcere di Poggioreale, in attesa di giudizio, il 28enne Alessandro Schisani, di Casoria, già noto alle forze dell'ordine.

È successo intorno alle 18 di ieri in piazza Garibaldi, a quell'ora ancora molto frequentata da turisti e dai pendolari che stanno tornando a casa. In zona anche i carabinieri della stazione Borgoloreto che, insieme ai militari del Reggimento Campania, erano in pattugliamento. Ed è a loro che la vittima, uno studente di 18 anni dei Colli Aminei, ha chiesto aiuto: soltanto pochi attimi prima, racconta, un giovane lo aveva rapinato.

I militari si sono messi alla ricerca e in poco tempo hanno individuato un uomo che corrispondeva alle descrizioni fornite dal giovane. Intervento delicato, vista la possibilità che fosse armato. Lo hanno raggiunto, gli hanno intimato di fermarsi e di allargare le braccia. E la storia della pistola si è rivelata essere un bluff, solo per intimorire la vittima ed evitare che reagisse: nel giubbino, nessuna arma. I soldi, recuperati, sono stati restituiti allo studente.