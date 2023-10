“Ho accoltellato mio padre”, chiama i carabinieri e si costituisce: 39enne arrestato a Giugliano Dopo aver accoltellato il genitore, l’uomo ha telefonato al 112 e si è poi presentato in caserma: è stato arrestato per tentato omicidio. Il ferito è stato ricoverato in ospedale.

A cura di Valerio Papadia

Ha accoltellato suo padre. Poi ha telefonato ai carabinieri e si è presentato in caserma per costituirsi. La vicenda è accaduta nella serata di ieri, domenica 22 ottobre, a Giugliano, nella provincia di Napoli: in manette è finito un uomo del posto di 39 anni, accusato di tentato omicidio.

Intorno alle 22.30 di ieri il 39enne ha telefonato al 112 e ha raccontato ai militari dell'Arma di aver avuto un'accesa discussione con suo padre, al culmine della quale ha afferrato un coltello e lo ha colpito all'addome; il 39enne ha fornito ai carabinieri anche indicazioni su dove ritrovare il coltello, del quale si era disfatto gettandolo in un cespuglio mentre si recava in caserma per costituirsi.

I carabinieri hanno dunque ritrovato e sequestrato il coltello, lungo complessivamente 35 centimetri, nonché un manganello estendibile lungo invece 60 centimetri. Il 39enne, in caserma, ha raccontato di aver sferrato un fendente al padre per poi fuggire, salvo decidete infine di costituirsi: l'uomo è stato portato in carcere.

Il padre del 39enne portato in ospedale: non è in pericolo di vita

Intanto, il ferito è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all'ospedale San Giuliano di Giugliano, nel reparto di Chirurgia, con una ferita profonda 10 centimetri. Da quanto si apprende, l'uomo non è in pericolo di vita: per lui una ferita giudicata guaribile con una prognosi di 30 giorni.