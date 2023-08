H&M le offerte di lavoro del colosso dell’abbigliamento in Campania: come fare domanda Le offerte di lavoro a Napoli e nel resto della Campania di H&M, il gigante della moda svedese Hennes & Mauritz.

A cura di Redazione Napoli

H&M, il gigante della moda svedese Hennes & Mauritz, presente in vari punti in Campania, soprattutto a Napoli e nei centri commerciali regionali, è periodicamente alla ricerca di personale. Per vagliare periodicamente se vi sono posizioni aperte basta andare sul portale Career di H&M e incrociare le dita. Di recente una delle richieste è su Benevento, dove il negozio del colosso dell'abbigliamento casual, cerca un Sales Advisor con contratto a chiamata. È la persona che chiede ai clienti se hanno bisogno di qualcosa o se può aiutarli.

Spiega l'offerta di lavoro:

In qualità di Sales Advisor, imparerai le basi della gestione di un negozi. Il ruolo è il punto di partenza in H&M ed è la tua introduzione nel mondo del fashion e della moda. Questo ruolo può essere un modo divertente e flessibile, un'occasione per imparare e crescere, o l'inizio di una carriera che durerà tutta la vita e che cambierà la moda. Ti offriamo un contratto a chiamata a tempo determinato che prevede di lavorare un numero variabile di ore sulla base delle necessità organizzative del negozio. Il lavoro può impegnarti dal lunedì alla domenica, su turni, in diverse fasce orarie.

Nel profilo viene chiesta passione per la moda, attitudine alla comunicazione e vengono offerti benefits, ovvero buoni pasto (se lavori oltre 6 ore al giorno) e sconto personale del 25% sui prodotti H&M.