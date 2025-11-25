“Hai un altro!”, e minaccia la ex facendo il gesto di sgozzarla: arrestato 54enne

L’uomo mentre mima il gesto di sgozzare verso la ex compagna

Era convinto che la propria ex compagna avesse un altro compagno, non esitando a minacciarla in strada, mimandole perfino il gesto di sgozzarla. Per un 54enne di Napoli è scattato così l'arresto per atti persecutori, ed è stato portato ai domiciliari. Per la donna è stato attivato il codice rosso da parte dei carabinieri. Le minacce in strada sono state riprese dalle telecamere di videosorveglianza presenti in strada, e sono state acquisite dai carabinieri, assieme alle registrazioni di alcune conversazioni.

La donna, 49 anni, lo aveva lasciato ma l'uomo continua a molestarla, tanto da costringere i carabinieri ad attivare il codice rosso per l'ex compagna. In particolare, la sua ossessione era che la donna potesse avere una nuova relazione. Ieri pomeriggio, una nuova degenerazione: oltre a pedinarla, si è presentato al Vomero dove lei lavora, e la "affronta" in strada, urlandole che avesse un altro. La donna prova a farlo ragionare, ma senza riuscirci, e scappa dai carabinieri. Il tutto, sotto le telecamere di videosorveglianza della zona, che riprendono tutto, compreso il gesto di tagliarle la gola. Nel frattempo, la sorella della vittima, che al telefono con lei quando è arrivato l'uomo, registra tutto: si sentono le urla e le minacce come "ti vengo a prendere con tutto il braccialetto" e "ti taglio la testa”. Anche questo materiale è stato consegnato ai carabinieri, assieme alle immagini delle videocamere. La donna intanto era corsa dai carabinieri della stazione Vomero Arenella, denunciando nuovamente l'uomo. Le gazzelle lo rintracciano sotto casa e lo arrestano per atti persecutori, e lo portano ai domiciliari.