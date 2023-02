Ha un infarto mentre cammina per strada a Salerno: salvato dai carabinieri con il massaggio cardiaco I militari dell’Arma hanno rianimato l’uomo, un 71enne, che è poi stato trasportato da un’ambulanza all’ospedale di Salerno.

A cura di Valerio Papadia

Disavventura per un uomo di 71 anni, che è stato colto da un infarto mentre passeggiava per strada a Salerno: fortunatamente, sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno salvato la vita al malcapitato praticandogli il massaggio cardiaco. Allertati da un passante, i carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Salerno sono intervenuti in via Villafranca, dove poco prima un uomo si era accasciato al suolo in preda a un malore.

I militari dell'Arma non hanno perso tempo e hanno cominciato subito a praticare la rianimazione cardio-polmonare, che ha di fatto salvato la vita al 71enne: sul posto sono poi intervenuti i sanitari del 118, che hanno stabilizzato l'uomo e lo hanno poi trasportato all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, dove è tenuto sotto osservazione.

Ha un infarto mentre è in auto, donna salvata a Napoli

Nella giornata di ieri, a Napoli, una donna invece ha accusato un malore mentre guidava l'auto in via Vespucci ed è stata salvata dai sanitari del 118. I soccorritori, giunti tempestivamente sul posto, hanno trasportato la malcapitata al Pronto Soccorso (che è chiuso) dell'ospedale Loreto Mare, dove è stata stabilizzata; la donna è stata poi trasportata all'ospedale del Mare per ulteriori accertamenti.