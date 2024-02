Ha il divieto di avvicinarsi alla ex, ma si presenta sotto casa sua e la prende a pugni Un 30enne sannita arrestato e portato ai domiciliari: aveva il divieto di avvicinamento alla sua ex compagna, ma si è presentato sotto casa e l’ha presa a pugni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Non avrebbe potuto avvicinarsi alla sua ex compagna, e invece non solo si è presentato sotto casa sua dopo averla pedinata fin sotto casa, ma l'ha presa anche a pugni. L'uomo è stato ora arrestato dai Carabinieri ed è stato portato agli arresti domiciliari: si tratta di un 30enne di Pesco Sannita, in provincia di Benevento, che dovrà rispondere ora anche di aver violato il divieto di avvicinamento alla ex convivente imposto dal giudice.

L'uomo infatti aveva già ricevuto alcune misure restrittiva dal Tribunale, ovvero l'obbligo di presentazione alla polizia

giudiziaria ed al divieto di avvicinamento alla ex convivente, proprio per reiterati comportamenti violenti nei confronti della compagna. E stavolta ha alzato ulteriormente il tiro, presentandosi sotto casa della donna, dopo averla seguita a piedi fin sotto il pazzo, e dopo averla minacciata l'ha presa a pugni al volto. Fortunatamente, sul posto sono intervenuti i carabinieri di Benevento, che l'hanno arrestato. Proprio per i suoi comportamenti, il giudice per le indagini preliminari del tribunale sannita ha deciso di accogliere la richiesta della Procura di Benevento e ha deciso di metterlo agli arresti domiciliari, visti i "reiterati comportamenti violenti nei confronti della ex convivente".