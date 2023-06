Ha divieto di usare i social. E lui scrive ingiurie su un furgone per farle leggere Gli era stato vietato di usare i social poiché insultava persone. Ma lui ha scritto le stesse ingiurie su un furgone Denuncia bis per un uomo già in libertà vigilata.

A cura di Redazione Napoli

Ha fatto di necessità di virtù: gli era stato vietato l'uso dei social network ed era addirittura sottoposto alla misura della libertà vigilata per minacce, diffamazioni e atti persecutori nei confronti di numerosi suoi concittadini.

Ma quest'uomo, un 43enne, residente a Lauro, in provincia di Avellino, non si è però dato per vinto. Ha imbrattato il proprio furgone con le stesse scritte diffamatorie utilizzate sui social nei confronti delle stesse persone. Gli agenti del locale commissariato lo hanno nuovamente denunciato alla Procura di Avellino con la richiesta dell'inasprimento delle misure già a suo carico.