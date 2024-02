Guida ubriaco, l’auto precipita e va a finire in una casa. E poi prende fuoco tutto. L’incidente a Sant’Agnello Sant’Agnello, in Penisola Sorrentina, pauroso incidente stradale. Auto finisce in dirupo e poi su una abitazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

A Sant'Agnello, nella penisola Sorrentina, pauroso incidente stradale alle prime luci di sabato 3 febbraio: un 22enne, verosimilmente ubriaco – dicono i carabinieri – ha perso il controllo della sua auto che si è ribaltata ed è precipitata da un dirupo. Non è finita qui. La vettura – precipitata nella zona di Colli di Fontanelle – è finita su un'abitazione e poi ha anche preso fuoco.

Il giovane alla guida del mezzo è stato portato all'ospedale "Maresca" di Torre del Greco, in prognosi riservata ma miracolosamente non in pericolo. Sul posto i carabinieri dell'aliquota radiomobile di Sorrento. Ora si sta procedendo al recupero del mezzo con un argano, l'operazione è gestita dai Vigili del Fuoco.