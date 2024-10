video suggerito

Guida ubriaco e drogato e investe un anziano, poi scappa: 30enne rintracciato e denunciato nel Casertano L'incidente nella mattinata di ieri a Castel Volturno: il 30enne, dopo aver investito un pedone di 79 anni, è scappato. Rintracciato dai carabinieri, è stato trovato sotto l'effetto di alcol e droga.

A cura di Valerio Papadia

Si è messo al volante sotto l'effetto di alcol e droga e ha investito un anziano, per poi darsi alla fuga. A Castel Volturno, nella provincia di Caserta, un uomo di 30 anni è stato rintracciato e denunciato dai carabinieri. Nella mattinata di ieri, sabato 5 ottobre, in via Acacia, il 30enne, alla guida di una Mini Countryman, ha investito un uomo di 79 anni che stava attraversando la strada, scappando subito dopo a velocità sostenuta, senza prestare quindi i primi soccorsi al malcapitato.

Il 79enne è stato soccorso dal 118 e trasportato alla clinica Pineta Grande, dove è ricoverato in prognosi riservata ma non in pericolo di vita, mentre i carabinieri della tenenza di Castel Volturno sono intervenuti sul posto e hanno avviato tutte le indagini utili a rintracciare il pirata della strada. Grazie alla visione delle telecamere di videosorveglianza della zona, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Mondragone, giunti in supporto, sono riusciti a identificare il 30enne, che è stato rintracciato in città, ancora alla guida dell'auto.

Anche il pirata della strada è stato portato alla clinica Pineta Grande, dove è stato sottoposto agli esami clinici, dai quali è risultato sotto l'influenza di alcol e droga. Pertanto, il 30enne è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per omissione di soccorso, lesioni personali stradali e fuga del conducente in caso di lesioni personali, guida sotto l'influenza dell'alcol e guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti; la vettura è stata sequestrata, mentre la patente è stata ritirata.