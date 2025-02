video suggerito

Guida senza patente, non si ferma all'alt e investe un poliziotto: 21enne arrestato a Napoli Il giovane è stato arrestato a Barra, quartiere della periferia Est di Napoli: alla guida del suo scooter non si è fermato all'alt impostogli dalla polizia, investendo un agente.

A cura di Valerio Papadia

Alla guida del suo scooter non si è fermato all'alt impostogli dalla polizia, poi ha investito un agente: a Barra, quartiere della periferia orientale di Napoli, un giovane di 21 anni – con precedenti, anche specifici – è stato arrestato con l'accusa di lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale. Nella fattispecie, gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra, durante un servizio di controllo del territorio, in via Mastellone hanno notato il giovane a bordo del ciclomotore e gli hanno imposto l'alt: alla loro vista, il centauro non si è fermato, ha investito uno dei poliziotti e si è dato alla fuga a piedi, in direzione di piazza Crocelle, dopo aver abbandonato il mezzo a due ruote.

Gli agenti si sono lanciati all'inseguimento del 21enne e lo hanno raggiunto, fermandolo non senza difficoltà, dopo una breve colluttazione: sottoposto a perquisizione, il giovane è stato trovato in possesso di tre bustine di marijuana. Pertanto, il 21enne non soltanto è stato tratto in arresto, ma è stato altresì sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale; il giovane è stato inoltre denunciato per guida senza patente poiché reiterata nel biennio.