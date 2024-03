Guida senza cintura e con i cellulari in mano, multati decine di automobilisti a Napoli Raffica di verbali nella zona di piazza Garibaldi. Al Centro Direzionale controlli sui dehors. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Alla guida dell'auto senza la cintura o con il cellulare in mano. Al centro storico di Napoli decine di automobilisti multati nell'ultimo weekend per non aver osservato le più elementari regole salva-vita del Codice della Strada. Su 62 i veicoli controllati, tra auto e moto, nella zona di piazza Garibaldi e via Firenze dalla Polizia Locale dell'Unità Operativa San Lorenzo, guidata dal Comandante Gaetano Frattini, sono stati 42 i verbali elevati.

Di questi, la maggior parte (8) sono stati sanzionati per la mancata revisione periodica del mezzo. Altri 6 perché non avevano la copertura assicurativa obbligatoria. In questi casi i veicoli sono stati sequestrati. Otto persone poi sono state verbalizzate perché circolavano in scooter o in moto senza il casco protettivo e i veicoli sono stati sottoposti a fermo. Altre 5 sanzionate per la mancanza momentanea di documenti. In 4 circolavano invece con la patente scaduta. Infine, sono state beccate 5 persone che viaggiavano senza aver allacciato la cintura di sicurezza e altre 6 che stavano usando il cellulare mentre erano alla guida.

I controlli sui dehors

I caschi bianchi sono stati impegnati anche nei controlli di Polizia Amministrativa. A seguito di un controllo su una attività di somministrazione è stata accertata la presenza di una struttura fissa in alluminio, dehors di tipo D ,realizzata su suolo pubblico adiacente all'attività chiusa su tutti e 4 lati per circa 20 mq il tutto ancorato ad una pedana. La struttura era asservita all'attività in quanto al suo interno erano presenti 8 tavoli,18 sedie,2 stufe elettriche e 4 lampade per l'illuminazione. Il tutto risultava installato senza alcuna autorizzazione o permesso a costruire. Il tutto veniva posto sotto sequestro preventivo ed il proprietario dell'attività deferito all'Autorità Giudiziaria. Inoltre, all'interno del Centro Direzione ad un attività di somministrazione da controllo effettuato scaturivano un verbale per mancanza di nulla osta Impatto Acustico e uno per difformità di occupazione di suolo pubblico.