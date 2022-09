Guida contromano sull’Asse Mediano per diversi chilometri sfiorando gli altri automobilisti Un’automobile contromano per diversi chilometri sull’Asse Mediano di Napoli, tra Afragola e Caivano. Tanta paura ma nessun ferito tra gli altri automobilisti.

A cura di Giuseppe Cozzolino

L’automobile contromano sull’Asse Mediano

Paura sull'Asse Mediano di Napoli, dove un'automobile ha percorso diversi chilometri contromano, rischiando di causare diversi incidenti con le altre vetture che se la sono vista sbucare davanti all'improvviso su quella che avrebbe dovuto essere normalmente la corsia di sorpasso. Non è chiaro se l'automobilista si sia reso conto di aver imboccato una superstrada in senso opposto, ma alla prima uscita utile ha girato per andarsene, rischiando nuovamente altri incidenti con le vetture che se lo sono visti davanti in un tratto in curva normalmente riservato all'immissione in autostrada.

Il tratto dell'Asse Mediano coinvolto è quello tra Afragola e Caivano: tantissimi i video di automobilisti che, nella corsia opposta, si sono ritrovati ad assistere loro malgrado alla guida spericolata nell'altra corsia. Protagonista della vicenda una Fiat 600 di colore bianco, ma impossibile capire chi fosse alla guida e se in ogni caso si fosse accorto di quanto stesse facendo. Diverse le automobili che se lo sono visti sbucare all'improvviso davanti, ma per fortuna tutte sono riuscite ad evitare l'impatto. Quando poi l'auto ha preso la prima "uscita" utile (che in realtà era una rampa d'immissione sull'Asse Mediano) ha di nuovo rischiato di scontrarsi stavolta con le auto che arrivavano sulla superstrada. Anche in questo caso, tuttavia, gli automobilisti sono riusciti ad evitare l'impatto. La persona alla guida è poi riuscita ad allontanarsi, ma rischia ora in caso di identificazione da parte delle forze dell'ordine sanzioni elevatissime: oltre ai verbali, infatti, rischia anche il ritiro della patente.