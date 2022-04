Guerra tra baby-gang nella notte a Napoli, risse fra Chiaia e piazza Trieste e Trento Ancora episodi di movida violenta, a Napoli, durante il weekend appena trascorso: due risse sono scoppiate nella zona dei baretti di Chiaia e in quella di via Toledo.

A cura di Valerio Papadia

Un altro weekend di movida violenta, quello appena trascorso, a Napoli: nella notte appena trascorsa, infatti, si sono verificati due risse nelle zone della città frequentata, nei fine settimana, principalmente da giovani e giovanissimi, vere e proprie baby-gang in alcuni casi, che si sfidano a suon di pugni e oggetti contundenti per le strade della città. La prima rissa si è verificata nella serata di ieri, domenica 24 aprile, intorno alle ore 22, nella zona conosciuta come "baretti" – per il sorgere di numerosi locali – a Chiaia, quartiere centrale della città: tra via San Pasquale e via Filangieri, due gruppetti distinti di ragazzini del quartiere, minorenni, si sono affrontati a suon di calci e pugni. Nessun ferito segnalato, con i passanti che hanno provato a placare gli animi.

Nella seconda rissa i ragazzi si sono dati appuntamento in chat

La seconda rissa è scoppiata invece nella notte ancora nel cuore della città, nella zona tra via Toledo e il Teatro San Carlo. In questo caso la violenza ha coinvolto minorenni e maggiorenni, due gruppi distinti che si sono addirittura dati appuntamento via chat appositamente per scatenare la rissa; qualcuno era armato anche con mazze da baseball. Nella colluttazione, due ragazzi sono rimasti feriti: hanno rimediato ferite al volto. Al momento, non è stata presentata alcuna denuncia, riguardo questo episodio di violenza, alle forze dell'ordine.