Guasto alla condotta idrica di Capri, isola con l'acqua razionata: annunciato vertice in Prefettura Ancora disagi sull'isola di Capri, dopo che un guasto alla conduttura idrica ha portato i sindaci a chiedere un uso attento e razionato dell'acqua.

A cura di Natascia Grbic

Disagi sull'isola di Capri, dove un guasto alla condotta idrica che attraversa il porto turistico di Marina Grande sta creando problemi all'afflusso di acqua. Si tratta del secondo guasto a distanza di un mese dopo che a giugno una bolla d'aria nella condotta dalla terraferma aveva bloccato le forniture. Il Comune di Capri ha fatto sapere che "al momento sono in corso le attività di riparazione che, a quanto rappresentato dalla società Gori, dovrebbero durare solo poche ore". Turisti e cittadinanza sono stati invitati a un uso "attento e prudente" dell'acqua, mentre domani pomeriggio il prefetto di Napoli Michele Di Bari ha annunciato una riunione specifica "alla presenza di tutti gli interlocutori interessati".

Il prefetto ha dichiarato di aver "immediatamente interessato la Società Gori, che ha assicurato di aver avviato tempestivamente le necessarie attività di riparazione". "La questione è particolarmente attenzionata e sarà oggetto di approfondimento nella riunione convocata dal Prefetto nella mattinata di domani presso il Palazzo di Governo, alla presenza di tutti gli interlocutori interessati".

Al momento non è chiaro quando il guasto sarà riparato, ma soprattutto quale sia l'entità del danno. Si tratta della seconda volta in un mese che l'isola di Capri si trova ad affrontare un'emergenza di questo tipo. Il prefetto Di Bari aveva sostenuto che "va assolutamente predisposto un piano ‘B' perchè non è possibile che Capri e Anacapri, come tante altre comunità, restino senz'acqua. Chi la responsabilità del servizio idrico deve farsi carico di un piano alternativo, soprattutto per le isole".