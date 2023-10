Grottaminarda, spara e uccide uomo davanti a decine di persone Omicidio efferato davanti a decine di persone, vittima un ucraino.

A cura di Redazione Napoli

Immagine di repertorio

Spara e uccide uomo nella folla, arrestato nell'Avellinese. Il fatto è avvenuto nel comune irpino di Grottaminarda, vittima è un ucraino di 46 anni.

Il presunto assassino, un 44enne del luogo, è stato fermato subito dai Carabinieri e portato alla locale stazione dell'Arma. Le circostanze esatte e il motivo dell'omicidio non sono ancora chiari, ma potrebbero essere legati a una lite avvenuta il giorno precedente.

L’omicidio è avvenuto in via Vittorio Veneto, una strada centrale di Grottaminarda e decine di video dell’accaduto stanno già circolando in Rete.