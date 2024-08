Grosso incendio sul Monte Pendolo a Gragnano: fiamme molto vicine alle case L’incendio, di vaste proporzioni, è divampato nel primo pomeriggio ed è arrivato a minacciare le abitazioni circostanti; sul posto i vigili del fuoco, che si stanno adoperando per domare le fiamme. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un incendio di vaste proporzioni è divampato sul Monte Pendolo a Gragnano, nella provincia di Napoli, nel primo pomeriggio di oggi, domenica 11 agosto. Ancora sconosciute la cause del rogo, che in poco tempo ha però assunto, come detto, proporzioni assai vaste: le fiamme, infatti, sono arrivate a minacciare le case circostanti. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, con il coordinamento della Protezione Civile della Regione Campania; in volo si è alzato anche l'elicottero Erickson nel tentativo di domare più velocemente il rogo.

"Ci siamo prontamente attivati per cercare di intervenire e arginare l’incendio scoppiato in centro città. Siamo in costante collegamento con la direzione regionale di Protezione Civile e con i vigili del fuoco. Mezzi di pronto intervento, pompieri e volontari sono già sul posto. Dalla Regione sono in arrivo due elicotteri nazionali" ha scritto su Facebook, pubblicando anche un video dello spaventoso incendio, Nello D'Auria, sindaco di Gragnano.

Preoccupato anche Francesco Somma, sindaco di Pimonte, cittadina confinante con Gragnano. "La nostra montagna è in pericolo. La nostra protezione civile è già sul posto ed è stato richiesto l’intervento di un mezzo aereo. Raccomando a tutti i cittadini la massima prudenza. Non avvicinatevi alla zona dell’incendio. Ci sarà il momento in cui appureremo le responsabilità e chiederemo giustizia per questo incalcolabile danno ambientale. Ora lasciamo lavorare gli operatori della Protezione Civile" ha scritto il primo cittadino di Pimonte.