Grosso incendio in un impianto di rifiuti nel Casertano, l’appello dei sindaci: “Tenete chiuse le finestre” Dal tardo pomeriggio di oggi è in corso un vasto incendio nell’impianto Gesia di Pastorano, adibito allo smaltimento dei rifiuti. Tutti i sindaci dei Comuni limitrofi hanno invitato i cittadini a non uscire di casa.

A cura di Valerio Papadia

Nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 3 settembre, un incendio di proporzioni molto vaste ha interessato l'impianto Gesia, adibito allo smaltimento di rifiuto, che sorge a Pastorano, nella provincia di Caserta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che si stanno adoperando per tenere sotto controllo l'incendio e domare le fiamme: dal rogo, che ha generato fiamme molto imponenti, si è alzata anche una copiosa nuvola di fumo nero, che si è stagliata su Pastorano ma anche sui Comuni limitrofi.

I sindaci invitano la cittadinanza a restare in casa

A causa della natura dei materiali interessati dall'incendio, rifiuti appunto, il sindaco di Pastorano Vincenzo Russo e il presidente della Provincia di Caserta Giorgio Magliocca, stanno monitorando costantemente la situazione. Il sindaco Russo ha invitato la cittadinanza alla prudenza: In particolare invito a tenere chiuse il più possibile le finestre e le porte delle abitazioni e/o di ogni altro sito abitato o frequentato. È altresì raccomandabile, sempre in via precauzionale ed in attesa di relazione da parte dei competenti organi attualmente operanti sul posto, evitare di consumare prodotti della terra raccolti nelle ultime ore così come è sconsigliato consumare acqua attinta da pozzi rurali".

Anche i sindaci dei Comuni limitrofi, attraverso i canali istituzionali e quelli social, hanno invitato la cittadinanza a tenere chiuse le finestre e a non uscire di casa: avvisi simili sono arrivati dai sindaci di Vitulazio, Capua, Bellona, Giano Vetusto e Calvi Risorta.