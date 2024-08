Grosso incendio al Centro Direzionale di Napoli, enorme colonna di fumo vicino alla Tangenziale Incendio sulla rampa di accesso alla Tangenziale di Napoli del Centro Direzionale. Sul posto i vigili del fuoco con le autobotti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Un grosso incendio è scoppiato nei pressi del Centro Direzionale di Napoli. A fuoco, a quanto apprende Fanpage.it, dei cumuli di rifiuti che sono accatastati in un'area abbandonata che si trova all'inizio rampa di accesso della Tangenziale di Napoli, al Centro Direzionale, alla fine di via Emanuele Gianturco. Divorati dalle fiamme, secondo le prime informazioni, diversi tipi di rifiuti, tra i quali ci sarebbe anche del materiale di risulta. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del Comando di Napoli, guidati dal Comandante Michele Mazzaro, con le autobotti a seguito per procedere allo spegnimento. Al momento non si registrerebbero feriti.

Nube nera su Napoli

Dalle fiamme si è levata una densa coltre di fumo nero e acre. Non si esclude, quindi, che a bruciare possano essere anche rifiuti pericolosi e tossici per la salute. Le fiamme sono state riprese anche da diversi automobilisti in transito sulla Tangenziale. Non è la prima volta che si verificano incendi in quell'area abbandonata, dove è presente una discarica abusiva semi-permanente di rifiuti.