Incendio al centro di Napoli nella notte, enorme colonna di fumo sulla città L'incendio nella zona di via Marina, in corrispondenza del Porto di Napoli. Enorme colonna di fumo su Napoli.

Un grosso incendio è scoppiato nella notte al centro di Napoli, nella zona di via Marina, alle spalle di piazza Mercato, nei pressi della zona del Porto di Napoli. Le fiamme sono divampate attorno poco prima della mezzanotte tra domenica 17 e lunedì 18 marzo. Una enorme colonna di fumo nero si è levata in cielo, visibile in tutta la città e anche a diversi chilometri di distanza. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto.