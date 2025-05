video suggerito

Grosso incendio a Napoli, colonna di fumo nero sulla città: rogo a Barra Grosso incendio a Barra, nella zona orientale di Napoli. Sul posto Polizia e vigili del fuoco. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

Un grosso incendio è scoppiato questa notte a Napoli, nel quartiere di Barra, nella zona orientale della città. Una enorme colonna di fumo nero si è levata in cielo, sulla città, visibile anche questa mattina. Il rogo è scoppiato in via Luigi Volpicella. Sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco del Comando di Napoli e la Polizia di Stato. Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento.