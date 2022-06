Grosso blackout ai Colli Aminei e via Nicolardi, migliaia di famiglie senza elettricità I tecnici dell’E-Distribuzione sono intervenuti con numerose squadre, si stanno allestendo dei cavi esterni per bypassare il guasto.

A cura di Pierluigi Frattasi

Grosso blackout tra i Colli Aminei e via Nicolardi a Napoli. Migliaia di famiglie sono senza elettricità da oggi pomeriggio. Sul posto ci sono già i tecnici di E-Distribuzione che sono intervenuti con numerose squadre. Secondo i primi accertamenti sembrerebbe si sia trattato di un doppio guasto su cavi interrati probabilmente legato alle forti ondate di calore. "Un grosso guasto inaspettato – spiega il consigliere comunale Gennaro Acampora (Pd) – stiamo seguendo la vicenda e sollecitando alla riparazione. Ma ci sono già varie squadre nella zona. Sul posto ci sono molti operai di E-Distribuzione, che stanno operando anche all'interno dei condomini. In alcuni appartamenti l'elettricità è tornata, in altri è prevista alle 21,30, in altri ancora alle 23,00″.

I cavi forse saltati per il caldo

I tecnici sono già all'opera e hanno cominciato l'installazione di un cavo-attrezzo esterno che possa fungere da by-pass per le linee sotterranee danneggiate. Una soluzione che viene adottata abitualmente in questi casi. Gli operai monteranno inoltre una power station, ossia un gruppo di continuità. Questo dovrebbe consentire di ripristinare l'erogazione di energia elettrica senza che i clienti debbano attendere la riparazione definitiva del guasto. I tecnici di E-Distribuzione stanno utilizzando dei mezzi sonda per individuare esattamente i punti guasti sulle linee interrate per poi procedere allo scavo e alla riparazione che avverrà dopo la ripresa del servizio elettrico. "Stiamo seguendo da vicino l'evolversi della vicenda – conclude Acampora – che ha colpito migliaia di famiglie che da ore sono in grosse difficoltà".