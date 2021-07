Saranno sbloccati a giorni i Green Pass per i guariti dal Covid che hanno ricevuto una sola dose di vaccino e non hanno ancora avuto il passaporto europeo, pur avendo completato il ciclo vaccinale. Le Asl della Campania hanno cominciato, infatti, a caricare i dati sulla piattaforma di chi ha avuto una sola somministrazione perché in passato contagiato dal Coronavirus, dal quale è guarito. Motivo per cui non necessitava del richiamo della vaccinazione, avendo già un numero sufficiente di anticorpi.

Mentre chi ha ricevuto la seconda dose di vaccino viene automaticamente registrato sulla piattaforma per ricevere il Green Pass, infatti, la stessa cosa non accade per chi ha ricevuto solo una dose, in quanto guarito dal Covid. Sono le Asl locali che caricano i dati sulla piattaforma online. Un’operazione che in Campania ha scontato dei ritardi.

Tanto che nella stessa famiglia si segnalano casi di coppie vaccinate nello stesso giorno, dove il coniuge con doppia vaccinazione ha ricevuto già il green pass, mentre l’altro guarito dal Covid con una sola vaccinazione all'attivo non ancora. Se il dato dei positivi guariti non viene registrato, la prima dose di vaccino non viene considerata dal sistema sufficiente a chiudere il ciclo vaccinale.

Ma come funziona la procedura per il rilascio del Green Pass? Subito dopo la somministrazione del vaccino, questa viene registrata sulla piattaforma Sinfonia della Regione Campania. I dati sono poi trasmessi automaticamente alla piattaforma del sistema Tessera Sanitaria gestito dall’Agenzia delle Entrate, che a sua volta li gira al Ministero della Salute, che rilascia il Green Pass. Se il sistema è ben collaudato per chi fa il richiamo, per chi è guarito dal Covid, invece, è necessario che l’Asl di appartenenza registri il dato sulla piattaforma in modo da far risultare poi la prima dose di vaccino ricevuta sufficiente a chiudere il ciclo vaccinale in modo da sbloccare il Green Pass.

Questa operazione però richiede dei tempi, anche perché i numeri dei positivi guariti sono grandi. In Campania si parla di centinaia di migliaia di persone. Solo nell’Asl 1 ci sono oltre 50mila nomi da caricare in piattaforma. Operazione che, assicurano dall’azienda sanitaria, già a buon punto e che sarà completata a breve. Ritardi si registrano anche nell'Asl Napoli 2 Nord. Mano a mano che si procederà con la compilazione si riceverà anche il link per scaricare il Green Pass, consultabile ad esempio dall’App E-Covid.