Grave carenza di sangue all’ospedale Cardarelli di Napoli, l’appello: “Venite a donare”

Grave carenza di sangue all'ospedale Cardarelli di Napoli quello lanciato da Daniela Graziano, responsabile pro tempore della Medicina trasfusionale dell'ospedale Cardarelli di Napoli. Ne ha parlato in tv ospite di un programma televisivo su Canale 9, spiegando che "ci sono moltissimi malati cronici come coloro i quali si sottopongono a chemioterapia e i pazienti talassemici" che hanno bisogno di sangue, "oltre alle necessità per chirurgia e urgenza e agli interventi dovuti a traumi da strada. A fronte di tutto questo, le donazioni sono assolutamente insufficienti". La dottoressa Graziano ha anche spiegato che "certamente più carenti i gruppi sanguigni Rh negativo e gli 0 positivi, che sono meno probabili nella popolazione. Ma se dovessero aumentare le donazioni, fisiologicamente crescerebbero anche questi".

"Donare è importantissimo. Noi napoletani siamo un popolo generoso e sono convinta che la carenza di donazioni sia dovuto alla scarsa conoscenza", ha proseguito, "Ogni sacca donata può salvare tre persone e va ricordato che l'ospedale ha parcheggio gratuito ed è vicina alla fermata della Metropolitana. La legge prevede poi che al donatore, che deve essere una persona sana e controllata, siano forniti analisi complete una volta effettuato il prelievo. In più, si cerca di favorire chi viene, tanto che ai più fidelizzati possiamo offrire una serie di esami". La dottoressa Graziano ha anche ricordato che "le donne in età fertile -possono donare due volte l'anno, le donne in menopausa e gli uomini fino a quattro volte l'anno. Parliamo del sangue completo, poi si sono donare plasma e piastrine che possono salvare altre vite umane".