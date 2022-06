Grave bimbo di 13 mesi: ha ingoiato liquido anti-zanzare. Portato al Santobono dalla costa d’Amalfi Un bimbo di 13 mesi ha staccato l’antizanzare da una presa e ha bevuto il liquido insetticida all’interno: ricoverato in gravi condizioni al Santobono di Napoli.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un bambino di tredici mesi è in codice rosso all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dopo che questo pomeriggio avrebbe ingerito accidentale del liquido insetticida presente in un comune antizanzare elettrico, inserito in una presa da dove il piccolo l'ha staccato. Il bimbo si trovava in costiera amalfitana con la famiglia, una coppia di turisti romani in vacanza nella zona: arrivato d'urgenza al porto turistico di Maiori, è stato portato in elisoccorso al Santobono di Napoli, dove è arrivato in condizioni gravissime.

Il liquido insetticida era in un dispositivo antizanzare

Stando alle prime ricostruzioni, il piccolo è figlio di una coppia romana che si trova in vacanza nella costiera Amalfitana: pare che il piccolo abbia staccato il diffusore elettrico antizanzare che si trovava inserito nella presa e che abbia a quel punto bevuto il liquido insetticida presente all'interno, iniziando subito dopo a star male. Appena i genitori si sono accorti di quanto era accaduto, sono partiti i soccorsi.

Condizioni gravissime, è intubato

Il piccolo è stato subito portato nel centro di primo soccorso che si trova in costiera, ma le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Intubato, è stato portato con un'ambulanza di tipo A (ovvero quelle che si adoperano per i pazienti critici, con gli strumenti necessari a garantirne le funzioni vitali) al porto turistico di Maiori, dove è stato raggiunto dall'elisoccorso per portarlo d'urgenza all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove è arrivato in codice rosso nelle prime ore di questa sera.