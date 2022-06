Grande successo a Napoli per BaccalàRe, nel 2023 tappe anche a Barcellona, Cannes e Lisbona Grande successo a Napoli per BaccalàRe, l’evento che per 10 giorni ha visto la città partenopea essere la “capitale” del pesce nordico.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Foto / BaccalàRe

Si è concluso con un grande successo la dieci giorni di BaccalàRe, l'evento napoletano che si è tenuto sul Lungomare di via Caracciolo, con show cooking, degustazioni, gala dinner e musica dal vivo. Tanti i turisti e i napoletani che hanno approfittato di questi dieci giorni di eventi per provare i piatti tipici a base di Baccalà, una delle specialità di Napoli e delle città di mare. Si è trattato anche del primo evento gastronomico in città dalla fine dello stato di emergenza dovuto a Covid.

"C’era tanta voglia di normalità, le persone che in questi giorni hanno affollato gli stand e l’area espositiva erano entusiasti di poter vivere nuovamente gli spazi cittadini e di provare le prelibatezze lavorate dagli chef presenti all’iniziativa", ha spiegato – ha spiegato Vincenzo Varriale, organizzatore di BaccalàRe, che non ha mancato anche di aprire un piccolo spazio polemico: "Restano ad oggi invece ancora inspiegate le motivazioni per la mancata concessione del patrocinio morale della Camera di Commercio di Napoli, che ci è sempre stata vicino fin dalla prima edizione, ma ci auguriamo che per le prossime edizioni si tornerà a una piena e fattiva collaborazione".

Ora però la testa va già al 2023, quando cioè l'evento punterà ad espandersi anche all'estero: previsto infatti un tour itinerante in altre città europee. Non solo Napoli, ma anche le altre città del bacino occidentale del mar Mediterraneo: le tappe principale saranno quelle di Barcellona, Cannes e Lisbona, ma non sono escluse altre tappe intermedie. Con la città di Napoli che sarà ovviamente il punto nevralgico dell'iniziativa.