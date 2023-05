Goran Bregovic in concerto a Napoli il 9 giugno, show a piazza del Gesù per i 799 anni della Federico II Spettacolo gratuito in piazza del Gesù il 9 giugno per il compleanno della Federico II. In mattinata le lauree illustri: tra i premiati Gennaro Sangiuliano e Alessandro Preziosi.

A cura di Pierluigi Frattasi

Concerto gratuito di Goran Bregovic in piazza del Gesù a Napoli, il 9 giugno 2023, per i 799 anni dell'Università Federico II. Il grande musicista e compositore bosniaco, autore di brani e di colonne sonore indimenticabili, come quelle per i film "Underground" e "Gatto nero, gatto bianco" di Emil Kusturica, torna nel capoluogo partenopeo a 6 anni di distanza dal concerto del 2017, che richiamò oltre 5mila spettatori. All'evento parteciperà il rettore dell'Università Matteo Lorito.

È tutto pronto per l'evento, intitolato "Buon Compleanno Federico II 1224-2023 Settecentonovantanove anni di saperi", che si terrà la sera di venerdì 9 giugno prossimo nella piazza del centro storico, con lo sfondo della chiesa di Santa Chiara. Il Comune di Napoli ha dato l'ok alla cerimonia lo scorso marzo, con parere favorevole del sindaco Gaetano Manfredi, ex rettore dell'ateneo fredericiano. Il palco sarà allestito dall'8 al 10 giugno. In mattinata ci sarà la premiazione degli studenti meritevoli e dei laureati illustri, mentre in serata prenderà il via il concerto con esibizioni live di gruppi musicali, tra cui Bregovic.

Lauree al ministro Sangiuliano e all'attore Alessandro Preziosi

L’attore Alessandro Preziosi

La mattina del 9 giugno ci sarà la premiazione dei 4 laureati illustri. Si tratta del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, dell'attore Alessandro Preziosi, che nel 1998 si è laureato in Giurisprudenza, dell'ingegnere Angela Natale, presidente di Boeing Italia e managing director per il Sud Europa, del giudice Maurizio De Lucia, a capo della Procura della Repubblica di Palermo.

Lunedì 22 Lectio Magistralis di Sangiuliano alla Federico II

Lunedì 22 maggio 2023, alle ore 10,30, il Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, terrà una Lectio Magistralis dal titolo “Cultura di massa e politica culturale”, nell'Aula Pessina del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università “Federico II”. Ai saluti del Magnifico Rettore Matteo Lorito, seguirà la relazione introduttiva del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Sandro Staiano.