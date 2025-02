Gomorra le Origini, 3 giorni di riprese a Napoli: set tra villette, strade e piazze

video suggerito

Si torna a girare "Gomorra le origini" a Napoli, con 3 giorni di riprese ad inizio marzo, sempre nella zona orientale della città, tra villette, piazze e strade centrali, come il Corso San Giovanni a Teduccio. Il primo ciak della nuova serie spin off di Sky, ispirata al romanzo di Roberto Saviano, prodotta da Cattleya, e diretta da Marco D'Amore, si è avuto a fine gennaio. Le strade di Napoli sono state riportate indietro di 50 anni, agli Anni '70 del Novecento, gli "anni di piombo", durante i quali è ambientata l'epopea di don Pietro Savastano, il boss di Gomorra, interpretato nella serie originale da Fortunato Cerlino, che però ha già annunciato che non farà parte anche di questa nuova avventura.

La nuova serie, infatti, è un prequel di Gomorra e racconta l'ascesa al potere di don Pietro. Le riprese si sono concentrate soprattutto nella zona orientale di Napoli, dove pure erano ambientate numerose scene di Gomorra la serie e di Ciro l'immortale, il Ciro Di Marzio interpretato da Marco D'Amore, oggi alla regia. Nei prossimi giorni, la troupe tornerà a San Giovanni a Teduccio. Il 4 e 6 marzo si girerà in Corso San Giovanni a Teduccio e via Principe di San Nicandro. Negli scorsi giorni, invece, sono state scelte come location la stazione della Circumvesuviana di San Giovanni a Teduccio e l'esterno della sede dell'Aci.

Gomorra le Origini, il piano viabilità del Comune

Per le riprese previste a marzo, il Comune di Napoli ha previsto un apposito piano traffico. L'ordinanza prevede:

A) Istituire, per il giorno 4 marzo 2025, dalle ore 14.00 alle ore 23.00, e comunque fino a cessate esigenze:

1) il divieto di sosta con rimozione forzata – ad eccezione di mezzi di produzione della serie TV “Gomorra le Origini” – in Corso San Giovanni a Teduccio, su ambo i lati della strada, nel tratto compreso tra le intersezioni con via Bernardo Quaranta/vicoletto Municipio e via Principe di San Nicandro;

2) il divieto di transito veicolare – eccetto mezzi pubblici, di emergenza, di soccorso, delle forze dell’ordine e dei residenti (con modalità “Stop and Go”) – in Corso San Giovanni a Teduccio, nel tratto compreso tra le intersezioni con via Bernardo Quaranta/vicoletto Municipio e via Principe di San Nicandro;

3) il divieto di sosta con rimozione forzata – ad eccezione di mezzi di produzione della serie TV “Gomorra le Origini” – in via Principe di San Nicandro, su ambo i lati della strada,

B) Istituire, per il giorno 6 marzo 2025, dalle ore 09.00 alle ore 17.00, e comunque fino a cessate esigenze:

1) il divieto di sosta con rimozione forzata – ad eccezione di mezzi di produzione della serie TV “Gomorra le Origini” – in Corso San Giovanni a Teduccio, su ambo i lati della strada, nel tratto compreso tra le intersezioni con via Bernardo Quaranta/vicoletto Municipio e via Principe di San Nicandro;

2) il divieto di transito veicolare – eccetto mezzi pubblici, di emergenza, di soccorso, delle forze dell’ordine e dei residenti (con modalità “Stop and Go”) – in Corso San Giovanni a Teduccio, nel tratto compreso tra le intersezioni con via Bernardo Quaranta/vicoletto Municipio e via Principe di San Nicandro;

3) il divieto di sosta con rimozione forzata – ad eccezione di mezzi di produzione della serie TV “Gomorra le Origini” – in via Principe di San Nicandro, su ambo i lati della strada.

Il set alla Circumvesuviana di San Giovanni

Negli scorsi giorni, invece, le riprese sono state eseguite di sera, tra le 18 e le 22, tra via Ferrante Imparato, via Comunale Ottaviano, via Francesco Saverio Granata, via Carlo Martinez e via Murelle. Come location è stata scelta anche l'area di via Murelle dove si trova l'ingresso dell'ACI e l'area di parcheggio all'uscita della stazione della Circumvesuviana.