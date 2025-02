Serie tv Gomorra – Le Origini, cabine telefoniche e auto stile anni ’70 per le riprese a Napoli Est Sono partite le riprese di Gomorra le Origini a Napoli. Le immagini dal set a San Giovanni a Teduccio. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Pierluigi Frattasi

81 CONDIVISIONI condividi chiudi

La location di Gomorra Origini a San Giovanni a Teduccio

Vespe, vecchie Fiat 500, la cabina telefonica della SIP, di colore giallo, quando i telefoni erano a rotella e funzionavano con i gettoni. Napoli torna agli anni '70 per le riprese di "Gomorra le Origini", la serie Tv spin-off di Sky, ispirata al romanzo di Roberto Saviano, che racconta la nascita e l'ascesa del boss don Pietro Savastano. Si gira a San Giovanni a Teduccio, nella zona di Taverna del Ferro. Strade chiuse, via le insegne moderne dai negozi. Il tutto per ricreare l'atmosfera di una città di più di 50 anni fa. Con i napoletani che sfrecciano in moto o scooter senza casco – oggi obbligatorio – le prime minigonne, i pantaloni a zampa di elefante.

Le riprese di Gomorra le origini a San Giovanni

Le immagini delle riprese hanno fatto capolino in questi giorni sui social. Pubblicate da passanti e residenti, che hanno potuto ammirare i luoghi pubblici ben conosciuti riportati indietro nel tempo grazie alle magie delle cineprese. Alla regia della nuova serie Tv prodotta da Cattleya c'è Marco D'Amore, il Ciro Di Marzio, detto “l'immortale”, protagonista di Gomorra con Salvatore Esposito (nella fiction Genny Savastano). Come anticipato da Fanpage.it, le riprese sono iniziate a metà febbraio. Non solo a Napoli, ma anche nella vicina Portici.

Le ambientazioni sono nella zona orientale della città, l'ex area industriale, oggi dismessa, dove sono state girate tante scene della serie madre. Sempre nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, a Napoli Est, sono state già ambientate diverse scene di Ciro l'Immortale, film spin-off dedicato a Ciro Di Marzio. Tra le location napoletane Corso San Giovanni e Corso Nicolangelo Protopisani, via Ferrante Imparato e via Nuova Villa. Il Comune di Napoli, per l'occasione, ha predisposto un apposito piano traffico di tre giorni che ha coinvolto anche i tir diretti all'area portuale. Piccoli disagi per qualche ora al giorno, per realizzare un nuovo capitolo di una grande saga di successo internazionale.