Gomorra – Le Origini si gira a Portici: foto sul set con Marco D'Amore e il sindaco Cuomo È stato il primo cittadino Enzo Cuomo a condividere una foto insieme a Marco D'Amore, già interprete della serie originale e ora regista dello spinoff Gomorra – Le Origini.

A cura di Valerio Papadia

Era stato Fanpage.it ad anticipare, qualche settimana fa, che le riprese di Gomorra – Le Origini, serie spinoff nonché prequel di Gomorra, sarebbero iniziate a metà febbraio. E così è stato: nelle scorse ore, infatti, il set della nuova serie, targata ancora una volta Sky, è stato allestito a Portici, nella provincia di Napoli. Per ricordare il momento, il sindaco Enzo Cuomo, sui social, ha condiviso una foto che lo ritrae insieme a Marco D'Amore, che in Gomorra – La Serie aveva interpretato Ciro Di Marzio "L'immortale" e che, invece, ora firma la regia di questo nuovo prodotto cinematografico.

"Le grandi produzioni scelgono ancora una volta la nostra città per ambientare nuove serie televisive – scrive il sindaco Cuomo a corredo della foto -. Questa volta è toccato al corso Umberto ed al Bosco Inferiore ospitare il regista Marco D'Amore e la sua troupe che, per conto di Cattleya stanno girando Gomorra – Le Origini prequel della famosa saga crime Sky Original tratta dall’omonimo bestseller di Roberto Saviano. Auto d'epoca ed attori in abbigliamento retrò hanno riportato per un giorno Portici agli anni '70".

"Grazie alla produzione ed al regista, Marco D'Amore, che aveva già scelto il porto del Granatello per alcune scene del suo L'Immortale e grazie anche alla Film Commission della Regione Campania con la quale la nostra Amministrazione ha consolidato negli anni proficui rapporti di collaborazione. E non finisce qui, perché tra qualche settimana Portici si trasformerà nel set di una nuova serie Netflix interamente ambientata nella nostra Città. Prossimamente sui Vostri schermi" conclude Cuomo, svelando anche un retroscena sulle prossime produzioni cinematografiche in città.