Gommone in avaria sta per schiantarsi sugli scogli a Posillipo: salvate 4 persone, anche una donna incinta Sono stati i militari della Guardia di Finanza a soccorrere il gommone in avaria nelle acque del Golfo di Napoli: a bordo anche una donna incinta e un uomo diabetico che necessitava di insulina.

A cura di Valerio Papadia

Quattro persone in difficoltà sono state salvate nel Golfo di Napoli, nelle acque di Posillipo, dopo che il gommone sul quale si trovavano è andato in avaria: tra loro anche una donna incinta e un uomo diabetico, che necessitava di insulina. I finanzieri del Reparto Operativo Aeronavale di Napoli, con una motovedetta, sono intervenuti in mare dove, a causa del guasto al motore, il gommone stava andando alla deriva, in procinto di andare a sbattere contro gli scogli: i militari delle Fiamme Gialle hanno evitato il peggio, soccorrendo i diportisti e riportandoli a riva.

Un uomo salvato in mare anche a Salerno

I finanzieri del Reparto Operativo Aeronavale di Napoli, nel corso dei pattugliamenti in mare, hanno soccorso anche un uomo in difficoltà nelle acque di Salerno. Qui, una moto d'acqua era andata in avaria e il conducente è stato tratto in salvo dai finanzieri. i pattugliamenti del Reparto Operativo Aeronavale partenopeo proseguiranno nei prossimi giorni e saranno intensificati durante il fine settimana, dal momento che lungo le coste della Campania si prevede la presenza di migliaia di diportisti per il prosieguo delle vacanze estive.