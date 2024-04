video suggerito

Gommista abusivo scoperto al Vomero, sequestrate centinaia di ruote nuove e usate Scoperto un deposito di stoccaggio di pneumatici nuovi e usati. Denunciato il gommista abusivo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gommista abusivo scoperto al Vomero. Nel deposito trovate centinaia di ruote usate e nuove. Tutto il materiale è stato sequestrato. L'operazione è scattata nella giornata di ieri, nell'ambito del piano dei controlli di tipo dinamico finalizzati alla repressione dei reati in materia ambientale previsti dal protocollo prefettizio "Terra dei Fuochi". In campo l'Unità Operativa Tutela Ambientale della Polizia Locale di Napoli, guidata dal Maggiore Giobbe, e l'Esercito Italiano, che ha consentito di individuare un gommista che esercitava abusivamente la professione in zona Vomero.

Scattano i sigilli per il gommista abusivo

Gli agenti hanno sequestrato il locale adibito ad officina completamente abusivo dedito alla riparazione di pneumatici. L’esercizio commerciale abusivo veniva condotto senza alcun titolo autorizzativo, senza alcun contratto per lo smaltimento dei rifiuti costituenti soprattutto da pneumatici fuori uso, in locali che risultavano privi di idoneità sanitaria, di condizioni di sicurezza, igiene, salubrità.

Nel locale veniva sottoposto a sequestro un considerevole numero di pneumatici (e relativi cerchioni in lega) di incerta provenienza, soprattutto sono in corso accertamenti relativi al rinvenimento di gomme etichettate senza relativa fattura di acquisto. Si ricorda che il pneumatico usato non può essere rivenduto come nuovo ad ignari acquirenti. Il titolare dell’attività è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Napoli, contestati i reati di ricettazione violazioni ai reati in materia ambientale.

È stato scoperta un vera e propria centrale abusiva di stoccaggio di pfu che sarebbero stati probabilmente abbandonati in qualche improvvisata discarica o, come purtroppo sempre più spesso succede, bruciati, creando pericolo per la pubblica salute dei cittadini. L'attività segue quella del rinvenimento in zona università di un ingente volume di pfu abbandonati su un terreno agricolo. I controlli continueranno senza sosta anche nei prossimi giorni.