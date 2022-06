Gli sparano mentre cammina per strada, 42enne ferito ai Quartieri Spagnoli L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato ferito alla caviglia da sconosciuto, che l’hanno affiancato in scooter mentre camminava in strada.

A cura di Valerio Papadia

Ancora violenza, ancora colpi di pistola a Napoli, dove questa notte un uomo di 42 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato ferito. I carabinieri della compagnia Napoli Centro sono intervenuti, su segnalazione della Centrale Operativa, presso il Pronto Soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini, dove il 42enne era appena stato ricoverato perché ferito con alcuni colpi di pistola: ai militari dell'Arma l'uomo ha raccontato che stava passeggiando in via Emanuele De Deo, ai Quartieri Spagnoli, nel cuore della città, quando è stato affiancato da alcuni sconosciuti, giunti a bordo di uno scooter. Uno di loro, senza apparente motivo, avrebbe esploso verso il 42enne alcuni colpi di pistola, colpendolo alla caviglia destra: trasportato in ospedale, l'uomo ha rifiutato il ricovero per le ferite riscontrategli, giudicate guaribili in 30 giorni. Indagini in corso da parte dei militari per chiarire la dinamica di quanto accaduto e individuare i responsabili.

Omicidio all'alba a Napoli, ucciso un uomo di 66 anni

A Soccavo, quartiere di Napoli Ovest, all'alba di oggi, 15 giugno, un uomo di 66 anni, Michele Della Corte, anch'egli già noto alle forze dell'ordine, è invece stato ucciso a colpi di pistola: l'uomo, raggiunto in via Paolo Grimaldi, sarebbe stato colpito a morte da almeno 10 proiettili. I carabinieri indagano sull'omicidio e, al momento, non escludono nessuna ipotesi: l'omicidio si è verificato intorno alle 7, alle prime luci di questa mattina.