Gli rubano una chitarra da 5mila euro, la ritrova 10 anni dopo in vendita online Si tratta di una preziosa chitarra classica Antonio Marin Montero, rubata a un musicista di Quarto nel 2013. L’uomo non si è mai dato per vinto e, 10 anni dopo, l’ha ritrovata in vendita online. Indagini in corso da parte dei carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Per un musicista, la chitarra è il prolungamento del braccio, una parte del corpo a tutti gli effetti. Costituisce un trauma, dunque, la privazione di quello strumento, soprattutto se si parla di una Antonio Marin Montero, chitarra classica il cui prezzo si aggira intorno ai 5mila euro, come minimo. Questo trauma lo ha subito un musicista di 49 anni residente a Quarto, nella provincia di Napoli, quando nel lontano 2013, dieci anni fa, la sua preziosa Montero in abete e palissandro, prodotta nel 1994, è stata rubata dal suo appartamento, insieme a molti altri strumenti musicali.

La chitarra ritrovata 10 anni dopo: un uomo denunciato per ricettazione

Il musicista non si è dato per vinto: troppo forte il desiderio di suonare ancora una volta quella chitarra, di pizzicare ancora le sei corde. Per dieci anni, infatti, il 49enne ha cercato la sua Antonio Marin Montero in lungo e in largo, concentrandosi soprattutto sui siti internet specializzati nella vendita di strumenti musicali. Quando ormai le speranze erano vane, poche ore fa è arrivata la svolta: dieci anni dopo il furto subito, mentre visitava un sito di aste il musicista si è imbattuto proprio nella sua chitarra classica; è partita immediatamente la telefonata al 112.

I carabinieri della tenenza di Quarto hanno così monitorato il sito e individuato luogo di vendita e inserzionista, probabilmente una delle tante persone che, negli ultimi dieci anni, hanno potuto imbracciare quella chitarra; l'uomo è stato così denunciato per ricettazione. Attraverso i numeri di serie, poi, è arrivata la conferma ufficiale: quella chitarra era proprio la Marin Montero rubata al 49enne nel 2013, che è stata così restituita al legittimo proprietario. Continuano le indagini dei carabinieri per ricostruire il percorso della chitarra dal furto a oggi.